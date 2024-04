»Bonn« von NATO-Einsatz zurück

Wilhelmshaven. Nach einem fast drei Monate langen NATO-Einsatz im Nordatlantik ist der deutsche Einsatzgruppenversorger »Bonn« in seinen Heimathafen Wilhelmshaven zurückgekehrt. Der sogenannte Einsatzgruppenversorger mit 183 Soldatinnen und Soldaten an Bord lief am Freitag vormittag in den größten deutschen Marinestützpunkt ein. Das Schiff war am 15. Januar ausgelaufen. Es war zuletzt Teil der Schnellen Eingreiftruppe der NATO (»Very High Readiness Joint Task Force«) und in diesem Rahmen in der Nord- und Ostsee sowie im Nordatlantik unterwegs. Teil des Einsatzes waren mehrere Manöver und ein Hafenbesuch beim neuen NATO-Mitglied Schweden. (dpa/jW)