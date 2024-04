Thüringen: Illegale Hanfplantage entdeckt

Gera. Eine mehrere hundert Quadratmeter große illegale Cannabisplantage ist im thüringischen Greiz entdeckt worden. Die »professionelle Aufzuchtanlage« sei in einem seit Jahren leerstehenden Gebäudekomplex betrieben worden, teilte die Polizei in Gera am Freitag mit. Die Ermittler beschlagnahmten am Donnerstag insgesamt sechs Lastwagenladungen an Beweismitteln wie Filter und Utensilien, Pflanzen in verschiedenen Wuchshöhen sowie bereits abgeerntetes und zum Verkauf verpacktes Blütenmaterial im zweistelligen Kilogrammbereich. Sieben Personen wurden vorläufig festgenommen. (AFP/jW)