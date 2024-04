Klette: Weiter verschärfte Haftbedingungen

Verden. Das mutmaßliche ehemalige RAF-Mitglied Daniela Klette bleibt im Gefängnis streng abgeschieden von anderen Gefangenen. Auch die Videoaufzeichnung im Haftraum sei zulässig, sagte ein Sprecher des Amtsgerichts Verden am Freitag zu einer entsprechenden Entscheidung eines Ermittlungsrichters vom Vortag. Klette, die Ende Februar in Berlin festgenommen wurde, sei in der JVA Vechta zwar von anderen Häftlingen getrennt, aber nicht isoliert. Gründe für die Entscheidung nannte er nicht. Eine Sprecherin des niedersächsischen Justizministeriums sagte, die JVA sei zu dem Ergebnis gekommen, dass erhöhte Fluchtgefahr bestehe. (dpa/jW)