Dschihadistenchef in Syrien getötet

Idlib. Ein hochrangiger Kommandeur des Al-Kaida-Ablegers Haiat Tahrir Al-Scham (HTS) in Syrien ist durch einen Suizidanschlag getötet worden, wie dpa am Freitag meldete. Demnach sei Abu Maria Al-Kahtani zunächst ins Krankenhaus gebracht worden, dort aber seinen Verletzungen erlegen. Das Attentat sei am späten Donnerstag abend nördlich von Idlib erfolgt. Bisher habe niemand den Anschlag für sich reklamiert. Der Iraker Kahtani sei erst wenige Wochen zuvor aus einer Haft der HTS-Miliz entlassen worden, nachdem er verdächtigt worden war, mit konkurrierenden Gruppen kooperiert zu haben. (dpa/jW)