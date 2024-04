Dortmund: 13jähriger ermordet Obdachlosen

Dortmund. Ein 13jähriger Junge soll einen 31 Jahre alten Obdachlosen am Donnerstag abend am Dortmunder Hafen getötet haben. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Ein Handy­video zeige, wie das Kind mit einem Messer auf den Mann eingestochen habe, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Es stehe fest, »dass ihm die tödlichen Stiche von einem der strafunmündigen Kinder beigebracht wurden«, hieß es von Ermittlerseite. Nach der Tat hatte die Polizei am Donnerstag abend vier Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Es handle sich um den 13jährigen, ein weiteres gleichaltriges Kind und um zwei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren. Derzeit wird davon ausgegangen, dass sie zufällig auf das Opfer trafen. Erst im vergangenen Herbst war in Horn-Bad Meinberg ein Obdachloser von drei Jugendlichen durch Messerstiche getötet worden. (dpa/jW)