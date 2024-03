Nordkorea will kein Treffen mit Japan

Pjöngjang. Nordkorea hat am Dienstag erklärt, es habe kein Interesse an einem Gipfeltreffen mit Japan und werde jegliche Gespräche ablehnen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA. Die Direktorin des Informationsministeriums, Kim Yo Jong, sagte, Japan habe um ein Gipfeltreffen ohne Vorbedingungen gebeten, was sie nur dann begrüße, wenn Japan bereit sei, »einen neuen Anfang zu machen«, ohne »von der Vergangenheit besessen zu sein«. Die bilateralen Beziehungen sind wegen Streitigkeiten wie der um die Entführung japanischer Staatsbürger durch Nordkorea in den 1970er und 80er Jahren angespannt. (Reuters/jW)