Standortsuche für russische Basis in Zentralafrika

Moskau. Moskau und Bangui diskutieren über einen Standort für eine russische Militärbasis in der Zentralafrikanischen Republik, sagte der russische Botschafter in dem Land, Alexander Bikantow, in einem Interview mit TASS am Dienstag. Es seien »Bemühungen im Gange, einen Standort für den Stützpunkt auszuwählen«.

Fidèle Gouandjika, ein Berater des Präsidenten der Zentralafrikanischen Republik, hatte zuvor erklärt, dass Bangui Russland um die Einrichtung eines Militärstützpunktes im Land gebeten habe. Laut Gouandjika könnten auf der Basis von Berengo im Süden des Landes bis zu 10.000 Soldaten untergebracht werden. (jW)