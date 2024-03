Putin: Attentäter waren »radikale Islamisten«

Moskau. Der Anschlag auf ein Konzert bei Moskau, bei dem am Freitag mindestens 139 Menschen getötet wurden, sei von »radikalen Islamisten« begangen worden. Das erklärte Russlands Präsident Wladimir Putin am Montag abend in Moskau. »Wir wissen nun, wessen Hände dieses Verbrechen gegen Russland und sein Volk verübten, jetzt wollen wir wissen, wer der Auftraggeber ist.« Der sei laut FSB-Chef Alexander Bortnikow in den USA, Großbritannien und der Ukraine zu suchen. Er betonte am Dienstag laut TASS, dass es eine Vielzahl von Informationen gebe, die zeigten, »dass der Westen und die Ukraine darauf aus sind, unserem Land größeren Schaden zuzufügen«. Außenminister Sergej Lawrow sagte ebenfalls am Dienstag auf einer Pressekonferenz, Russland werde die Ermittlungen zu dem Anschlag selbst führen und brauche dabei die Hilfe des Westens nicht. (dpa/jW)