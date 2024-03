IG Metall fordert Staatseinstieg bei TKMS

Frankfurt am Main. Die Gewerkschaft IG Metall ist offen für einen Einstieg des US-Finanzinvestors Carlyle bei der Marinetochter von Thyssen-Krupp, macht jedoch für eine Zustimmung eine Beteiligung des Bundes zur Bedingung. »Einen Verkauf an Private-Equity-Investoren kann es nur geben, wenn der Staat seine Verantwortung wahrnimmt und einsteigt, um den Marineschiffbau als Schlüsseltechnologie langfristig zu sichern«, hieß es in einem der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag vorliegenden Newsletter der IG Metall Küste. Thyssen-Krupp hatte mitgeteilt, dass Carlyle die Bücher von Thyssen-Krupp Marine Systems (TKMS) prüfe. Man führe aber parallel auch mit dem Bund Gespräche. (Reuters/jW)