Bundeswehr-Soldat wegen Spionage angeklagt

Karlsruhe. Die Bundesanwaltschaft hat einen Bundeswehr-Soldaten wegen mutmaßlicher geheimdienstlicher Agententätigkeit angeklagt. Die Behörde in Karlsruhe wirft dem Mann nach Angaben vom Dienstag auch vor, das Dienstgeheimnis verletzt zu haben. Er soll beim Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr gearbeitet und ab Mai 2023 aus eigenem Antrieb mehrfach dem russischen Generalkonsulat in Bonn und der russischen Botschaft in Berlin eine Zusammenarbeit angeboten haben. Seit dem 9. August ist er in Untersuchungshaft. (dpa/jW)