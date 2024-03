Niger kappt Beziehungen zur US-Armee

Niamey. Nigers Militärregierung hat am Sonnabend das militärische Kooperationsabkommen mit den Vereinigten Staaten »mit sofortiger Wirkung« gekündigt. Sprecher Amadou Abdramane sagte am Sonnabend, eine US-Delegation habe sich bei ihrem jüngsten Besuch nicht an das diplomatische Protokoll gehalten. In Niger waren zuletzt rund 1.100 US-Soldaten stationiert. »Niger bedauert die Absicht der amerikanischen Delegation, dem souveränen nigrischen Volk das Recht zu verweigern, seine Partner und die Arten von Partnerschaften zu wählen, die ihm im Kampf gegen den Terrorismus wirklich helfen können«, sagte Abdramane, wie DW berichtet. Bis zum Staatsstreich im Juli 2023 war Niger ein wichtiger Partner westlicher Staaten wie der USA, Frankreich und Deutschland. Während die NATO-Staaten in der Region im Rückzug sind, hat Russland seinen Einfluss in der Region stetig ausgebaut. (Reuters/jW)