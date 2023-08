Mahamadou Hamidou/REUTERS Gegen Fremdbestimmung: Putschunterstützer vor der französischen Militärbasis in Niamey (11.8.2023)

Der Countdown bis zum »D-Day« tickt. Die Verteidigungschefs der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft ­(ECOWAS) haben auf ihrem Treffen am Donnerstag und Freitag in Ghanas Hauptstadt Accra eine Intervention angekündigt, sollten die Militärs in Niamey den Umsturz von Ende Juli nicht rückgängig machen. Doch ein Einmarsch erscheint gegenwärtig wenig realistisch. Im Powerhouse der Regionalorganisation, Nigeria, regt sich Widerstand gegen einen teuren und verlustreichen Krieg im Nachbarland, und in Nigers Hauptstadt Niamey und den Grenzstädten zu Nigeria werden Bürgerwehren rekrutiert, um einen eventuellen Angriff abzuwehren.

Eine Wiedereinsetzung des gewählten Präsidenten Mohammed Bazoum erscheint unwahrscheinlich. Eine offizielle Einladung seinerseits, die völkerrechtlich für eine Intervention gebraucht würde, ergäbe schnell eine Verurteilung im schon laufenden Verfahren wegen Hochverrats und würde womöglich zu seiner Hinrichtung führen. Auch ist die Unterstützung der Putschisten in der Bevölkerung vermutlich zu groß. Ein Eingreifen würde nur als Angriff auf die Souveränität gesehen. Neben den schätzungsweise 30.000 Menschen, die ihre Unterstützung der Junta durch ein gemeinsames Runterzählen bis zum Ablauf des Ultimatums in einem Fußballstadion in Niamey bekundeten, legt dies eine vom englischen Economist beauftragte Studie nahe. Die schnell erstellte Umfrage ist zwar nicht repräsentativ, da gebildete Männer in der Hauptstadt überrepräsentiert seien, doch als Stimmungsbild hat sie es in sich. 79 Prozent der Befragten unterstützten demnach das Handeln der Junta. Zwölf Prozent, die sich eine schnelle Wiedereinsetzung Bazoums wünschen, stehen 78 Prozent, die die Junta bis zur nächsten Wahl oder generell länger an der Macht sehen wollen, gegenüber. Von den 43 Prozent, die sich eine Militärintervention von außen wünschen, hoffen die meisten (53 Prozent) auf eine Unterstützung der Putschisten durch Russland. Ein Eingreifen der USA (elf Prozent) oder der ­ECOWAS (sechs Prozent) wäre dagegen sehr unbeliebt. Russland genießt mit mehr als 60 Prozent Zustimmung das größte Vertrauen als äußerer Akteur, weit vor Frankreich und sogar der UNO mit je unter zehn Prozent.

Dies ist durchaus nicht neu. Seit einer Weile gibt es Demonstrationen gegen die französische Militärpräsenz, auf denen auch russische Fahnen wehen. Im November 2021 eskalierte dies soweit, dass französische Soldaten auf nigrische Protestierende schossen, die einen Militärkonvoi der »Operation Barkhane« auf dem Weg nach Mali blockierten. Dabei töteten sie drei Personen und verletzten 18 weitere, einige schwer. Kurz zuvor hatte ein breites Gewerkschaftsbündnis inklusive der größten Gewerkschaft des Landes in einem Kommuniqué eine Diversifizierung der militärischen Partner und einen Abzug aller französischen Truppen gefordert.

Die Politik Bazoums und seines Vorgängers Mahamadou Issoufou, immer mehr ausländisches Militär ins Land zu holen – von den USA mit ihrer Drohnenbasis über europäische Ausbildungseinsätze bis zur französischen »Barkhane-Operation« –, stieß wohl auch im eigenen Militär nicht nur auf Zustimmung. Laut Informanten der Crisis Group habe sich Salifou Modi, die Nummer zwei in der Putschistenhierarchie und bis zur Absetzung durch Bazoum Generalinspekteur der Streitkräfte, regelmäßig über zuviel Autonomie der französischen Truppen beklagt. Er wurde im März abgesetzt, als er von einem Treffen mit der russlandnahen malischen Militärjunta zurückkehrte.

Bazoum hatte mit seinem durchaus demokratischen Ansatz, das Militär im Staat zu schwächen, die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Kürzlich hatte er per Dekret sechs Generäle in den Ruhestand versetzt. Laut dem Präsidenten nahestehenden Quellen sei auch ein Dekret in Arbeit gewesen, um General Abdourahamane Tchiani, der den jetzigen Putsch anführte, von seinem Posten zu entheben. Zu Beginn von Bazoums Amtszeit hatte Tchiani ihn noch vor einem Umsturz gerettet.

Die offizielle Begründung der Putschisten, wegen der »Verschlechterung der Sicherheitslage« im Land die Macht ergriffen zu haben, stimmt augenscheinlich nicht, denn laut dem Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED) sanken die Angriffe auf Zivilisten und die Opferzahlen mit der Zunahme der militärischen Aktionen seit 2021. Doch mit dem vom deutschen Außenministerium oft beschworenen »Stabilitätsanker« im Sahel ist es wohl trotzdem vorbei. Zu lange hat man auf das Vertrauen in die Regierung gesetzt und die Stimmung in der Bevölkerung außen vor gelassen.

Die Dschihadisten haben ihr Abwarten derweil beendet und nutzen das Machtvakuum für erneute Angriffe. Am vergangenen Mittwoch töteten sie in der besonders heimgesuchten Tillaberi-Region 17 Soldaten und verwundeten 24.