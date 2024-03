»Letzte Generation« plant neue Proteste

Berlin. Nach der Abkehr von Klebeblockaden hat die Klimagruppe »Letzte Generation« für kommenden Sonnabend neue Proteste in zehn Städten angekündigt. Geplant seien »ungehorsame Versammlungen« in Berlin, Bremen, Köln, Leipzig, Karlsruhe, Freiburg, Stuttgart, Regensburg, München und auf Rügen, teilte die Gruppe am Montag mit. Diese Aktionen sollen demnach mit Menschenmengen Gehwege und Straßen blockieren. Sie sollten »deutlich ungehorsamer« sein als angemeldete Demonstrationen, aber »absolut friedlich«. (dpa/jW)