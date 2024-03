Tesla-Werk Montag abend wieder am Netz

Grünheide. Die Tesla-Fabrik in Grünheide bei Berlin könnte nach Einschätzung des zuständigen Stromversorgers noch am Montag wieder an das Stromnetz angeschlossen werden. Es bestehe die Chance, dass die Stromversorgung der »Gigafactory« und des dazugehörenden Logistikzentrums in den Abendstunden wieder aufgenommen werden könne, erklärte der Netzbetreiber Edis. Entscheidend dafür sei das Ergebnis der Hochspannungsmessung der Prüfingenieure. Nach einem mutmaßlichen Brandanschlag auf einen Strommast in der Nähe des Tesla-Werks war unter anderem die dortige Produktion zum Stillstand gekommen. (Reuters/jW)