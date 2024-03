US-Präsident wirbt für Ukraine-Hilfen

Washington. US-Präsident Joseph Biden will dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in der Ukraine weiter »die Stirn bieten«. Das erklärte Biden am Donnerstag abend (Ortszeit) in seiner Rede zur Lage der Nation vor beiden Parlamentskammern. Biden fordert den Kongress erneut auf, weitere US-Hilfen für das von Russland angegriffene Land freizugeben. »Die Ukraine kann Putin aufhalten, wenn wir der Ukraine zur Seite stehen und die Waffen liefern«, sagte der 81jährige. Die Ukraine bitte nicht um US-Soldaten, und er werde auch keine schicken, betonte der US-Präsident. (dpa/jW)