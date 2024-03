Griechenland: Proteste gegen Privatunis

Athen. Bei Protesten gegen den Plan der griechischen Regierung für die Zulassung privater Hochschulen ist es am Freitag in Athen zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Anlass war die Parlamentssitzung zu dem Thema am Freitag abend. Die Beamten setzten Tränengas ein. Demonstranten warfen Brandsätze. Private Hochschulen sind bislang von der Verfassung verboten. Kritiker fürchten bei der Zulassung privater Institutionen, dass höhere Bildung künftig nur einer Elite zugänglich sein und staatliche Universitäten vernachlässigt werden könnten. (dpa/jW)