Lettland weist Russen aus

Riga. In Lettland ist den ersten russischen Staatsbürgern, die keine Aufenthaltserlaubnis mehr haben, die Ausreise angeordnet worden. Nach Angaben der Migrationsbehörde in Riga haben zunächst sechs Russen einen entsprechenden Bescheid erhalten. Zwei davon hätten bereits das Land verlassen, sagte Behördenleiterin Maira Roze am Freitag im lettischen Fernsehen. Hintergrund sind Änderungen an Lettlands Ausländerrecht, die in Reaktion auf Russlands Ukraine-Invasion beschlossen wurden. Betroffen sind laut Behörden etwa 1.000 Menschen. Wer mit russischem Pass weiter legal in Lettland leben will, muss inzwischen einen dauerhaften Aufenthaltsstatus beantragen und einen Lettischsprachtest bestehen. (dpa/jW)