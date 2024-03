Selenskij zu Gesprächen in der Türkei

Ankara. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat sich am Freitag zu Gesprächen mit seinem türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdoğan in Istanbul getroffen. Hauptthema soll laut der Ankündigung von Donnerstag abend der Krieg in der Ukraine sein. Dabei sollen Wege zu einem »permanenten Frieden in der Region« erörtert worden sein. Auch Getreideexporte über das Schwarze Meer sollen Thema gewesen sein, hieß es weiter. (AFP/dpa/jW)