»Kasseler Erklärung« für Reifenwerke

Kassel. Die Gewerkschaft IG BCE hat am Freitag gemeinsam mit 40 Betriebsräten eine »Kasseler Erklärung« gegen die geplante Schließung von vier deutschen Reifenwerken veröffentlicht. Mit den Plänen der Konzerne Michelin (Frankreich) und Goodyear (USA) drohen 3.300 Jobs verlorenzugehen. Michelin will bis Ende 2025 Werke in Karlsruhe und Homburg schließen. Zudem soll ein Kundenzentrum von Karlsruhe nach Polen verlagert werden. Goodyear will 2025 die Produktion in Fulda einstellen und 2027 die im brandenburgischen Fürstenwalde. In der »Kasseler Erklärung« wird die Bundesregierung aufgefordert, für wettbewerbsfähige Energiepreise zu sorgen und billigen Reifen aus Asien den Zugang zum EU-Markt zu verweigern. (dpa/jW)