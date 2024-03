Schweiz will wieder mit EU verhandeln

Bern. Die Schweiz bemüht sich knapp zwei Jahre nach dem Abbruch der Verhandlungen mit der EU über verbesserte Beziehungen um einen Neustart. Man wolle die Gespräche mit Brüssel noch im März wieder aufnehmen, teilte das Außenministerium am Freitag in Bern mit. Die Schweiz will kein EU-Mitglied werden, hofft aber auf einen möglichst freien Zugang zum EU-Binnenmarkt. (dpa/jW)