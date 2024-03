Italien setzt erneut Rettungsschiff fest

Rom. Die italienischen Behörden wollen nach Angaben der deutschen Hilfsorganisation »SOS Humanity« ein Rettungsschiff für Flüchtlinge nach einem Einsatz im Mittelmeer nicht mehr auslaufen lassen. Die »Humanity 1« sei nach der Rettung von 77 Asylsuchenden im Hafen der süditalienischen Stadt Crotone für eine Dauer von 20 Tagen festgesetzt worden, teilte die Organisation am Mittwoch mit. Die Hilfsorganisation hatte nach eigenen Angaben am Sonnabend Asylsuchenden geholfen, die mit drei Booten vor Libyen und Tunesien in Seenot geraten waren. Dabei seien Helfer und Flüchtlinge von der sogenannten libyschen Küstenwache auch mit Waffengewalt bedroht worden. Es sei zu chaotischen Szenen gekommen, ein Mensch sei ertrunken. (dpa/jW)