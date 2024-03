Ex-Labour-Mitglied holt Sieg bei Nachwahl

Rochdale. Der linke Politiker George Galloway ist bei einer Nachwahl in England ins britische Unterhaus gewählt worden. Der ehemalige Labour-Abgeordnete holte am Freitag im Wahlkreis Rochdale knapp 40 Prozent der Stimmen. Die Labour-Partei hatte ihren Kandidaten Azhar Ali aus dem Rennen genommen, nachdem diesem Aussagen zu Israels Krieg in Gaza vorgeworfen worden waren. Die Nachwahl wurde durch den Tod des langjährigen Labour-Abgeordneten Tony Lloyd notwendig. Ein Sprecher von Labour erklärte, die Partei bedauere »zutiefst«, dass sie keinen Kandidaten aufstellen konnte, und entschuldigte sich bei den Einwohnern von Rochdale. (AFP/jW)