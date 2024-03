Macron hält an Ukraine-Äußerung fest

Paris. Trotz deutlicher Kritik hält Frankreichs Präsident Emmanuel Macron an seinen Überlegungen zu Bodentruppen in der Ukraine fest. »Jedes Wort, das ich zu diesem Thema, sage, ist abgewogen, durchdacht und besonnen«, sagte er bei der Eröffnung des Olympischen Dorfes in Paris dem Sender BFM TV. Weiter wollte er sich am Donnerstag dazu nicht äußern, da es nicht der Ort für »geopolitische Kommentare« sei. Macron bezeichnete jüngst nach einer Ukraine-Unterstützerkonferenz den Einsatz von Bodentruppen in der von Russland angegriffenen Ukraine durch sein Land als nicht ausgeschlossen. (dpa/jW)