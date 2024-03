Iran: Wahlen für Parlament und Expertenrat

Teheran. Begleitet von Boykottaufrufen haben im Iran die Wahlen begonnen. Rund 61 Millionen Wählerinnen und Wähler sind in der Islamischen Republik aufgerufen, außer dem Parlament (Madschles) auch den sogenannten Expertenrat, ein einflussreiches Gremium islamischer Gelehrter, zu wählen. Religionsführer Ajatollah Ali Khamenei eröffnete am Freitag in einer Hochsicherheitszone die Wahlen mit seiner Stimmabgabe. »Die Augen der Menschen und Politiker in der Welt sind auf den Iran gerichtet«, sagte Khamenei vor Journalisten. »Sowohl Freunde als auch Feinde«, fügte er hinzu. Kandidatinnen und Kandidaten gehen nicht mit Parteien ins Rennen, sondern organisieren sich über Listen. In der Hauptstadt Teheran konkurrieren ein halbes Dutzend konservative Gruppen um die Vorherrschaft. (dpa/jW)