Handwerk: 20.000 offene Lehrstellen

München. Der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) teilte am Mittwoch mit, dass Ende November 20.013 Lehrstellen unbesetzt waren und damit gut 1.000 mehr als ein Jahr zuvor. 133.700 Azubis, und damit 1.815 bzw. 1,4 Prozent mehr, seien 2023 eingestellt worden. Die Zahl der offenen Stellen aber wuchs. Anlässlich der Münchner Handwerksmesse forderte der ZDH mehr Anerkennung für nichtakademische Bildungs- und Berufswege. IG-Metall-Vorstandsmitglied Hans-Jürgen Urban hatte am Montag in einem Interview schlechte Arbeitsbedingungen und Bezahlung als Ursachen für offene Stellen benannt. (dpa/jW)