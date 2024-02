Proteste in Nigeria gegen Weltbank

Lagos. In Nigeria regt sich Widerstand gegen die Abhängigkeit von internationalen Finanzinstitutionen. Am Dienstag begann ein zweitägiger Protest in der nigerianischen Metropole Lagos und anderen Orten. Der Gewerkschaftsdachverband NLC forderte die Regierung auf, die Politik zugunsten von Weltbank und Internationalem Währungsfonds aufzugeben, da dadurch die Not der Menschen nur verschlimmert werde. (jW)