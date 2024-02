Selenskij in Saudi-Arabien

Riad. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij ist zu Gesprächen in Saudi-Arabien eingetroffen. Geplant sei unter anderem ein Treffen mit Kronprinz Mohammed bin Salman, teilte Selenskij am Dienstag in digitalen Netzwerken mit. Hauptthema sei der von Selenskij initiierte »Friedensplan« für sein Land. Zudem werde die Rückkehr ukrainischer Kriegsgefangener aus russischer Gefangenschaft unter Vermittlung Riads diskutiert. Daneben gehe es um die wirtschaftliche Zusammenarbeit und den Wiederaufbau in der Ukraine. (dpa/jW)