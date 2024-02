Haiti: Benin sagt Soldaten zu

Georgetown. Die Republik Benin hat zugesagt, im Rahmen einer multinationalen UN-Truppe 2.000 Soldaten nach Haiti zu entsenden, um die Polizei des Karibikstaates »im Kampf gegen bewaffnete Banden« zu unterstützen. Dies teilte Linda Thomas-Greenfield, die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, am Montag (Ortszeit) laut der US-Agentur AP auf einer Pressekonferenz in Guyana mit. Die UNO genehmigte die Mission im Oktober, ein Jahr nachdem die nichtgewählte Regierung Haitis den Antrag gestellt hatte. Bisher haben bereits die Bahamas, Belize und Jamaika angeboten, Truppen und Polizisten zu entsenden. Auch Kenia wollte ursprünglich 1.000 Polizisten nach Haiti schicken, ein Gericht in Nairobi hatte das aber kürzlich untersagt. (jW)