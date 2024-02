Konsum im Winterschlaf

Berlin. Die Verbraucher in Deutschland legen derzeit so viel auf die hohe Kante wie seit mehr als 15 Jahren nicht. Das Barometer für das Konsumklima liegt fast unverändert bei minus 29 Punkten, wie das Nürnberg Institut für Marktentscheidungen (NIM) am Dienstag mitteilte. Die Leute seien weiterhin »stark verunsichert«, so Rolf Bürkl vom NIM. Wegen »nach wie vor steigender Preise« und der Wirtschaftsflaute sei die Sparneigung auf dem höchsten Wert seit Juni 2008. Reallohnverluste und gestiegene Benzinpreise sprächen gegen eine Stimmungswende, kommentierte Volkswirt Alexander Krüger: »Der Konsum wird auch im Frühling noch Winterschlaf halten.« (Reuters/jW)