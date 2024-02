Verdächtiges Pulver in Brief an Trump

Washington. Nachdem der Sohn des Ex-US-Präsidenten Donald Trump am Montag (Ortszeit) in seinem Haus in Florida einen Brief mit einem nicht identifizierten weißen Pulver geöffnet hat, haben US-Behörden Ermittlungen aufgenommen. Andrew Surabian, ein Sprecher von Trump jr., sagte laut US-Sender CNN: »Die Testergebnisse der Substanz ergaben nicht eindeutig, was es genau war, aber die Beamten vor Ort glauben nicht, dass es tödlich ist.« Der US-Geheimdienst lehnte es ab, sich zu den Ermittlungen zu äußern. (jW)