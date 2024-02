USA: Russische Gelder an Ukraine weiterleiten

Washington. US-Finanzministerin Janet Yellen hat dazu aufgerufen, Gewinne aus den vom Westen eingefrorenen russischen Vermögen an die Ukraine weiterzuleiten. Es sei »dringend und notwendig«, den Wert der stillgelegten Vermögenswerte freizusetzen, »um den anhaltenden Widerstand und den langfristigen Wiederaufbau der Ukraine zu unterstützen«, sagte Yellen am Dienstag in São Paulo, wo sie am Mittwoch und Donnerstag am Treffen der G20-Finanzminister teilnehmen wollte. Dies würde deutlich machen, »dass Russland nicht gewinnen kann, wenn es den Krieg verlängert«, betonte Yellen. Die Weiterleitung der Gelder an die Ukraine würde »einen Anreiz schaffen, sich an den Verhandlungstisch zu setzen und einen gerechten Frieden mit der Ukraine auszuhandeln«. Die Forderung richtete sie konkret an die Gruppe der G7. (AFP/jW)