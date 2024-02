Vermieter: Ratschlag für Nachzahlungen

Berlin. Der Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen (GdW) hat ein Argument gefunden, um sich aus seiner eigenen Verantwortung für abgehobene Betriebskostenabrechnungen zu winden. Am Montag wies er darauf hin, dass bei finanziellen Schwierigkeiten von Mietern das Jobcenter einmalig die Kosten durch hohe Nachforderungen für das Heizen übernimmt. »Insbesondere bei Mietwohnungen, die mit Fernwärme versorgt werden, gehen die Nachforderungen der Versorger teilweise in vierstellige Beträge«, erklärte GdW-Präsident Axel Gedaschko am Montag. Wer das nicht zahlen könne, könne eine Kostenübernahme beim Jobcenter beantragen. (AFP/jW)