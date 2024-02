Autoindustrie stützt insolventen Zulieferer

München. Der insolvente schwäbische Autozulieferer Allgaier erhält Unterstützung von seinen Kunden aus der Autoindustrie. Insolvenzverwalter Michael Pluta kündigte am Montag in einer Betriebsversammlung an, er werde mit den Autoherstellern »zeitnah eine Vereinbarung über die nächsten zwei Jahre abschließen«, die den Hauptstandort in Uhingen bei Stuttgart sichere. Wie viele Arbeitsplätze tatsächlich gesichert werden könnten, hänge von den konkreten Aufträgen ab. Allgaier war im Juni in die Pleite gerutscht. (Reuters/jW)