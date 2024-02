EU-Rat beschließt neue Regeln für Echtzeitzahlungen

Frankfurt am Main. Innerhalb der EU sollen Überweisungen und Zahlungen künftig in Echtzeit rund um die Uhr möglich sein. Dafür hat der Rat der EU am Montag neue Vorschriften verabschiedet. Zahlungsdienstleister wie Banken, die Standardüberweisungen in Euro anbieten, sollen demnach verpflichtet werden, den Erhalt und das Versenden von Euro-Geldbeträgen in Echtzeit anzubieten. Dabei dürfen die anfallenden Gebühren nicht höher sein als die für Standardüberweisungen. Die neuen Vorschriften sollen zuerst in der Euro-Zone in Kraft treten. So sollen EU-Zahlungsanbieter gegenüber US-Konkurrenten wie Visa oder Mastercard gestärkt werden. (Reuters/jW)