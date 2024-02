ÖPNV: Warnstreiks in vier Bundesländern

Saarbrücken. Mit Ausständen im Busverkehr im Saarland und der Region Trier hat am Montag die von Verdi angekündigte bundesweite Warnstreikwelle im öffentlichen Personennahverkehr begonnen. In Rheinland-Pfalz legten Beschäftigte am Standort der DB Regio Bus Mitte in Mehren und an den Standorten der MB Moselbahn die Arbeit nieder. In den regionalen Tarifrunden fordert Verdi kürzere Arbeitszeiten ohne finanzielle Einbußen, längere Ruhezeiten zwischen einzelnen Schichten, mehr Urlaubstage oder mehr Urlaubsgeld.

In Schleswig-Holstein begann am Morgen ein fünftägiger Warnstreik bei privaten Busunternehmen. Verdi fordert hier neben einer 35-Stunden-Woche die Begrenzung der Schichtlänge auf zehn Stunden. Bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) kam es wegen eines Streiks der Gewerkschaften NahVG, GKL und Beamtenbund vereinzelt zu Einschränkungen.(dpa/jW)