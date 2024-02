Bayern: Bezahlkarte für Asylsuchende ab März

München. In Bayern soll im März in vier Kommunen die neue Bezahlkarte für Asylsuchende in einem Modellprojekt an den Start gehen. »Wir haben heute den Zuschlag für die Bezahlkarte für Asylbewerber erteilt, die Ausschreibung ist abgeschlossen«, sagte Innenstaatssekretär Sandro Kirchner (CSU) am Dienstag in München. Der genaue Termin stehe aber bisher nicht fest. 14 von 16 Bundesländern hatten sich Ende Januar auf ein gemeinsames Vergabeverfahren zur Einführung einer Bezahlkarte geeinigt. Mit der Karte soll unter anderem verhindert werden, dass Migranten Geld an ihre Angehörigen ins Ausland überweisen. (dpa/jW)