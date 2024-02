Bundesbank sieht keine Rezession in BRD

Frankfurt am Main. Die Bundesbank sieht keine Rezession, die konjunkturelle Entwicklung der BRD im ersten Quartal 2024 aber von »Belastungsfaktoren« beeinflusst. Wie das Geldhaus in seinem Monatsbericht am Montag erklärte, könne die Wirtschaftsleistung »erneut etwas zurückgehen«. Eine Rezession sei aber weder feststellbar noch zu erwarten. Neben einer schwachen Auslandsnachfrage und hohen Finanzierungskosten sei »nicht auszuschließen«, dass diverse Streiks die Produktion in den ersten drei Monaten des Jahres beeinträchtigten. (AFP/dpa/jW)