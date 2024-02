DIHK: »Zeitenwende« für Wirtschaft

Berlin. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) hat am Montag einen Beschluss des Wachstumschancengesetzes gefordert. DIHK-Chef Peter Adrian forderte in der Rheinischen Post »eine Zeitenwende in der Wirtschaftspolitik einzuläuten«. Bundesbauministerin Klara Geywitz forderte, das derzeit blockierte Gesetz zu beschließen. Ohne eine starke Baukonjunktur komme »unsere gesamte Wirtschaft nicht in Schwung«. Um den Standort Bundesrepublik zu stärken, müssten jetzt »alle politischen Kräfte zusammenarbeiten«. (dpa/AFP/jW)