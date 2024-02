Tod Nawalnys: BRD bestellt Botschafter ein

Berlin. Nach dem Tod des russischen Oppositionspolitikers Alexej Nawalny in staatlicher Haft hat das Auswärtige Amt am Montag den russischen Botschafter einbestellt. Das sagte eine Sprecherin in Berlin. Die Verfahren gegen Nawalny und andere Gegner der russischen Regierung würden zeigen, mit welchen Mitteln der russische Präsident Meinungsfreiheit unterdrücke. »Wir verurteilen dies auf das Allerschärfste und fordern ausdrücklich die Freilassung aller in Russland aus politischen Gründen Inhaftierten.« (dpa/jW)