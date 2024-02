Berlin: Keine Pläne für Truppen in Polen

Berlin. Die Bundesregierung hat nach eigenen Angaben derzeit keine konkreten Pläne, Soldaten in Polen zu stationieren. »Polen ist ein wichtiger und enger Partner Deutschlands«, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Montag. Deutschland verteidige »auch die Sicherheit Polens«. Es gebe aber anders als im Fall von Litauen keine konkreten Pläne für eine Stationierung von Soldaten. Der polnische Außenminister Radosław Sikorski hatte zuvor in einem Interview gesagt, deutsche Soldaten wären in seinem Land willkommen. (Reuters/jW)