Erster Landesverband von BSW vor Gründung

Berlin. Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) gründet am kommenden Sonnabend in Sachsen den bundesweit ersten Landesverband. Das bestätigte Wagenknecht am Montag gegenüber dpa. Der Gründungsparteitag findet in Chemnitz statt. »Gerade im Osten ist der Wunsch nach Veränderung besonders stark«, sagte Wagenknecht, die auf hohe Energie- und Lebensmittelpreise, Reallohnverluste und niedrige Renten verwies. (dpa/jW)