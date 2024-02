Verdi ruft erneut zu Streik im Luftverkehr auf

Berlin. Die Gewerkschaft Verdi hat Bodenbeschäftigte der Lufthansa für Dienstag zu einem erneuten Warnstreik aufgerufen. Wie Verdi am Sonntag mitteilte, soll der Ausstand in den passagiernahen Bereichen am frühen Dienstag morgen starten und am Mittwoch morgen enden. Für die Bereiche wie Fracht oder Technik gälten abweichende Zeiten, hieß es. Bei der Lufthansa-Tochter Discover wurden wegen des Pilotenstreiks in Frankfurt und München acht von 19 geplanten Abflügen gestrichen. (dpa/jW)