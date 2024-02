Büroimmobilienpreise fallen im Rekordtempo

Berlin. Die Gewerbeimmobilienpreise in Deutschland sind vor der Jahreswende im Rekordtempo gefallen. Im Schlussquartal 2023 gingen sie zum Vorjahresquartal um 12,1 Prozent zurück, wie aus dem am Montag vorgelegten Immobilienpreisindex des Verbands deutscher Pfandbriefbanken (VDP) hervorgeht. Die Krise erreicht inzwischen deutsche Banken. So musste die Deutsche Pfandbriefbank im vierten Quartal ihre Risikovorsorge gegen Krisen anheben und versuchte jüngst mit einer Stellungnahme zu ihrer Liquiditätsausstattung, Investoren zu beruhigen. (Reuters/dpa/jW)