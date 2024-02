Scholz für mehr Entlastung von Firmen

Berlin. Bundeskanzler Olaf Scholz ist nicht zufrieden mit der möglichen Einigung im Vermittlungsausschuss auf steuerliche Entlastungen für Unternehmen. »Der Kanzler ist schon der Meinung, dass ein größeres Volumen für die deutsche Wirtschaft das Richtige wäre«, sagte Regierungssprecherin Christiane Hoffmann am Montag. Man müsse aber sehen, was zusammen mit den Bundesländern möglich sei. Vertreter von Bund und Ländern hatten sich am Freitag in Vorverhandlungen auf einen möglichen Kompromiss zum Wachstumschancengesetz geeinigt. Das geplante Entlastungsvolumen für die Wirtschaft taxieren Verhandler der Ampelkoalition nun auf 3,2 Milliarden Euro pro Jahr, in etwa die Hälfte der bisherigen Pläne. (Reuters/jW)