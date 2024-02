München: Großdemo gegen rechts

München. Rund 75.000 Menschen haben laut Polizei am Sonntag abend auf der Münchener Theresienwiese an einer Demonstration gegen Rassismus und rechte Hetze teilgenommen. Manche hatten sich mit Lichterketten behängt. Auch an anderen Orten in Deutschland gab es ähnliche Versammlungen. So gingen am Sonnabend bis zu 4.000 Menschen im schleswig-holsteinischen Itzehoe auf die Straße, in Flensburg waren es etwa 2.500 Menschen. Weitere Kundgebungen gab es zudem im baden-württembergischen Sinsheim, in Werne und Fröndenberg in Nordrhein-Westfalen, in Hamburg und im niedersächsischen Einbeck. (dpa/jW)