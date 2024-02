Erneuter Warnstreik am Hamburger Flughafen

Hamburg. Nach dem Warnstreik der Luftsicherheitskräfte ist am Freitag am Hamburger Flughafen ein weiterer Warnstreik angelaufen. Verdi hatte die Bodenverkehrsdienstleister aufgerufen, von 3.00 Uhr bis 23.59 Uhr ihre Arbeit niederzulegen. Mit dem Warnstreik will die Gewerkschaft den Forderungen für rund 900 Beschäftigte Nachdruck verleihen. Dazu zählen eine Inflationsausgleichsprämie von 3.000 Euro und eine Anhebung der Löhne um 200 Euro und 5,5 Prozent rückwirkend zum 1. Januar. Der nächste Verhandlungstermin sei für den 19. Februar angesetzt. (dpa/jW)