dts Nachrichtenagentur/imago Abgeordnete der ehemaligen Linke-Fraktion am Freitag im Plenum des Bundestages

Das durchschnittliche Niveau der Debatten im Plenum des Bundestages ist nicht eben hoch. Auch dann nicht, wenn zur Abwechslung einmal etwas verhandelt wird, was aus dem Rahmen des üblichen parlamentarischen Veranstaltungskalenders herausfällt. Am Freitag berieten und entschieden die Abgeordneten über die Arbeitsgrundlage der beiden neuen parlamentarischen Gruppen, die sich nach dem Zerfall der Fraktion Die Linke zusammengefunden haben. Etwas Konfliktstoff lag vor, weil beide Gruppen mit dem Regierungsvorschlag nicht zufrieden sind.

Gruppen – also Zusammenschlüsse von Abgeordneten, die nicht die für den Fraktionsstatus nötige Mindestgröße erreichen – sind kein neues Phänomen. Erstmals allerdings haben sich zwei Gruppen nach der Auflösung einer existierenden Fraktion in einer laufenden Legislaturperiode konstituiert. Die Gruppen von einst zogen jeweils bereits in den Bundestag ein – 1990 die PDS und die Grünen, 1994 erneut die PDS.

1990 und 1994, darauf wies Gregor Gysi am Freitag im Plenum in einer kurzen Intervention nach der Rede von Irene Mihalic (Bündnis 90/Die Grünen) hin, sei den Gruppen das Recht eingeräumt worden, unbegrenzt sogenannte kleine Anfragen an die Regierung zu stellen. Drei Jahrzehnte später soll das anders laufen: Die Gruppe Die Linke mit 28 Abgeordneten und die Gruppe BSW mit zehn Abgeordneten dürfen jeweils höchstens zehn dieser Anfragen im Monat stellen – also maximal 120 im Jahr. Damit, so Gysi, »reduzieren Sie unsere Kontrollrechte«. Mihalic gab im Gegenzug Ratschläge: »Werden Sie kreativ bei der Stellung Ihrer kleinen Anfragen, dann kriegen Sie jede Information, die Sie für Ihre parlamentarische Arbeit benötigen.«

Zuvor hatte die parlamentarische Geschäftsführerin der SPD, Katja Mast, den Vorschlag der Ampel verteidigt. Damit habe man einen »vernünftigen Mittelweg« gewählt zwischen den Bestrebungen der Gruppen, faktisch die Rechte von Fraktionen zu erhalten, und jenen von Union und AfD, die Rechte der Gruppen auf ein absolutes Minimum zu begrenzen.

Thorsten Frei gab für die Union den Staatsmann: Es gehe hier auch um die Frage, ob man der »politischen Fragmentierung« den Weg bahne. Gruppenbildungen aus dem Parlament heraus dürften sich nicht lohnen; deshalb beharre man auf einem »Abstandsgebot« von Fraktionen und Gruppen. Der AfD-Abgeordnete Stephan Brandner nannte die avisierten Gruppenrechte »riesengroße Extrawürste«. Auch hinter ihm sitze gerade eine solche »Extrawurst«, beschimpfte er Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau, die von der nicht mehr existierenden Fraktion Die Linke in das Parlamentspräsidium geschickt worden war. Die Geschäftsordnung des Bundestages sei hinsichtlich der Rechte, die einer Gruppe zustehen, eindeutig: »So gut wie keine.« Zwar habe das Bundesverfassungsgericht hier »Zugeständnisse« gemacht, aber was nun beschlossen werden solle, gehe weit darüber hinaus. Brandner erhielt anschließend von Pau einen Ordnungsruf.

Heidi Reichinnek antwortete für die Gruppe der Linkspartei. Dass die beiden neuen Gruppen anerkannt werden, sei »schlicht und ergreifend geltende Rechtslage«. Das Parlament könne nur die Bedingungen für die Arbeit dieser Gruppen regeln. Man nehme den Gruppen nun die Tische weg, setze sie nach hinten und kürze ihnen die Redezeit. Es sei »lächerlich« und eine »Frechheit«, die Zahl der Anfragen auf zehn im Monat zu begrenzen: »Wir arbeiten an mehr als an zehn Themen gleichzeitig.« Blieben diese und andere Beschränkungen bestehen, behalte man sich vor, nach Karlsruhe zu gehen.

Jessica Tatti (BSW) konstatierte, dass der Ältestenrat sich überwiegend an den Rechten orientiert habe, »die die PDS-Gruppe einst hatte«. Ein »Unding« sei es allerdings, dass die Ampel die Auflösung der Linksfraktion nutze, um das Frage- und Kontrollrecht der Opposition einzuschränken. Auch sie kündigte eine rechtliche Überprüfung an.

Nach dem Austausch der Standpunkte wurden Anerkennung sowie rechtliche und finanzielle Ausstattung der beiden neuen Gruppen (7,4 Millionen Euro für die Linke-Gruppe, 4,9 Millionen für die des BSW) jeweils gegen die Stimmen von Union und AfD beschlossen. Damit gibt es im Bundestag nun fünf Fraktionen, zwei Gruppen und einige wenige fraktionslose Abgeordnete.