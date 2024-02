Auftragsflaute im Maschinenbau

Frankfurt am Main. Nach einem deutlichen Rückgang der Bestellungen im vergangenen Jahr rechnen Deutschlands Maschinenbauer nicht mit einer schnellen Trendwende. Die exportorientierte Branche bekam 2023 die schwächelnde Weltkonjunktur zu spüren, Kunden hielten sich mit Aufträgen zurück. Der Auftragseingang sank bereinigt um Preiserhöhungen (real) gegenüber dem Vorjahr um zwölf Prozent, wie der Maschinenbauverband VDMA am Freitag in Frankfurt am Main mitteilte. Eine Trendwende bei den Bestellungen sei weiterhin nicht erkennbar. (dpa/jW)