Kürzungen bei Jugend in Berlin-Mitte vom Tisch

Berlin. Die Finanzierung der Jugendarbeit in Berlin-Mitte ist bis zum Jahresende sichergestellt. Alle freien Träger erhalten Jahresverträge für ihre Mitarbeiter. Nach Protesten gegen das Schließen von 30 Einrichtungen in dem Bezirk hatte der Senat am Mittwoch abend die Umwidmung von Investitionsmitteln für Bauvorhaben erlaubt. Gekürzt werden muss immer noch, »jedoch in einer ganz anderen Größenordnung als befürchtet«, sagte Bezirksbürgermeisterin Stefanie Remlinger (Bündnis 90/Die Grünen) laut Pressemitteilung vom Donnerstag. (jW)