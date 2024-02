Soziologe Oskar Negt verstorben

Hannover. Der Soziologe Oskar Negt ist nach langer Krankheit im Alter von 89 Jahren am Freitag in Hannover verstorben. Er war nie nur Theoretiker, sondern habe auch politisch immer wieder Stellung bezogen, verkündete der Göttinger Steidl-Verlag. Negt war Wortführer der Studentenbewegung. Er studierte bei Horkheimer und Adorno in Frankfurt am Main, von 1970 bis 2002 war er Professor für Soziologie an der Universität Hannover. Bildung und Demokratietheorie waren zwei seiner Schwerpunkte. »Wir trauern um einen Weggefährten und einen warmherzigen Freund«, heißt es seitens des Verlags. (dpa/jW)